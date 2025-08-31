Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza
31 ago 2025
Bayrou, 'l'Italia fa una politica di dumping fiscale'

'Da alcuni anni ormai c'è una specie di nomadismo fiscale'

Il primo ministro francese, François Bayrou, parlando questa sera in diretta tv del rischio che i francesi con più risorse vadano all'estero se il governo vara provvedimenti mirati "ai più ricchi", ha osservato che "ormai c'è una specie di nomadismo fiscale e ognuno si trasferisce dove è più conveniente". Aggiungendo poi, a titolo di esempio: "Guardate l'Italia, che sta facendo una politica di dumping fiscale", con riferimento ai vantaggi previsti per chi si trasferisce in Italia o rimpatria dopo alcuni anni trascorsi all'estero.

