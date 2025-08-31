Bayrou, 'l'Italia fa una politica di dumping fiscale'

Il primo ministro francese, François Bayrou, parlando questa sera in diretta tv del rischio che i francesi con più risorse vadano all'estero se il governo vara provvedimenti mirati "ai più ricchi", ha osservato che "ormai c'è una specie di nomadismo fiscale e ognuno si trasferisce dove è più conveniente". Aggiungendo poi, a titolo di esempio: "Guardate l'Italia, che sta facendo una politica di dumping fiscale", con riferimento ai vantaggi previsti per chi si trasferisce in Italia o rimpatria dopo alcuni anni trascorsi all'estero.