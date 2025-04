Il sostegno di Donald Trump a Marine Le Pen è "un'ingerenza". Lo ritiene il premier francese Francois Bayrou in un'intervista a Le Parisien. Bayrou è inoltre convinto che non è "né salutare né tantomeno auspicabile" manifestare contro la decisione del tribunale che ha condannato la leader del Rassemblement National, come previsto domani dal partito.