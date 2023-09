Battuta Sabalenka, Coco Gauff vince gli Us Open

La statunitense Coco Gauff (numero 6 della classifica Wta) ha vinto l'edizione 2023 degli Us Open di New York. In finale la diciannovenne - considerata l'erede delle sorelle Williams - ha sconfitto la bielorussa Aryna Sabalenka (che da lunedì sarà la numero 1 del ranking mondiale): il punteggio finale è stato 2-6, 6-3, 6-2. Per la Gauff - che ora diventerà numero 3 al mondo - si tratta della prima vittoria in un torneo del Grande Slam.