Battaglia legale tra Trump e giudici: deportazioni di migranti in Texas in base all'Alien Enemies Act

Nuovo capitolo nella battaglia tra l'amministrazione Trump e i giudici sui migranti. Il giudice federale di Washington James Boasberg ha detto agli avvocati di un gruppo di migranti in Texas che stanno per essere deportati in base alla legge di guerra del 1798, di non avere il potere di sospendere le espulsioni, pur essendo preoccupato per le azioni dell'amministrazione. Lo stesso Boasberg aveva ordinato il blocco di tre voli qualche settimana fa ma poi la Corte Suprema aveva dato il via libera all'uso dell'Alien Enemies Act pur ordinando che ai migranti fosse notificato il procedimento e fosse data la possibilità di un ricorso.