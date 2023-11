Basta violenza estremista sui palestinesi, parola di Blinken

Il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha chiesto di porre fine alla "violenza estremista" nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania durante l'incontro con il Presidente palestinese Abu Mazen a Ramallah. Il Presidente Abu Mazen, dal canto suo, ha chiesto "la sospensione immediata della guerra devastante e l'accelerazione della fornitura di aiuti umanitari, compresi medicinali, cibo, acqua, elettricità e carburante, a Gaza". "Ci ritroviamo di nuovo - ha aggiunto - in circostanze estremamente difficili, e non ci sono parole per descrivere la guerra di genocidio e distruzione a cui è sottoposto il nostro popolo palestinese a Gaza per mano della macchina da guerra israeliana, senza alcun riguardo alle regole del diritto internazionale".