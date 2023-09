Basket: il serbo Simanic operato d'urgenza, perde un rene

Il cestista serbo 25enne Borisa Simanic è stato operato d'urgenza per la rimozione di un rene, dopo essersi infortunato durante la Coppa del mondo di basket in corso in Asia. Simanic era stato portato in un ospedale della capitale filippina Manila dopo essere stato colpito con una gomitata da Nuni Omot del Sud Sudan in una partita della fase a gironi il 30 agosto. Le complicazioni derivanti da una prima operazione hanno costretto Simanic a subire un ulteriore intervento chirurgico il 3 settembre, quando uno dei suoi reni è stato rimosso. Il medico della squadra serba Dragan Radovanovic ha detto di aspettarsi che "il decorso postoperatorio procederà senza intoppi".