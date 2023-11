Base militare USA in Siria attaccata da droni, Ong Ong

Una base militare americana situata nel sud della Siria, al confine con Iraq e Giordania, è stata presa di mira da un attacco con due droni lanciati da forze filo-iraniane presenti nella Siria orientale. Lo ha riferito l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, che si avvale da anni di una fitta rete di fonti locali. L'Osservatorio ha affermato che i sistemi di difesa della base di Tanf hanno distrutto i droni prima che questi potessero causare vittime o danni all'interno del perimetro del compound. Nelle ultime 24 ore, un'altra base americana in Siria, quella di Tell Baydar nella regione nord-orientale di Hasake, è stata presa di mira da due droni armati. Anche in quel caso non si sono registrate vittime o danni.