Base jumper russa dispersa sul monte Brento: scattano le ricerche

Da ieri sera sono in corso le ricerche di una base jumper di nazionalità russa, non rientrata da un salto che avrebbe dovuto fare nel primo pomeriggio da Cima alle Coste (Dro), sul monte Brento. L'allarme al 112 è scattato intorno alle 19.40, poiché la donna non ha mai fatto rientro all'alloggio. La macchina è stata ritrovata nel parcheggio. Da una prima ricostruzione pare che la base jumper sia salita con altre persone fino all'exit prescelto e che queste persone siano poi proseguite per raggiungere l'exit del Becco dell'Aquila. Non si ha nessuna notizia sul suo lancio e atterraggio.