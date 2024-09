Barnier, 'risponderò alla sofferenza dei francesi'

Il neo-premier della Francia, Michel Barnier, in occasione del passaggio di consegne a Palazzo Matignon con il premier uscente Gabriel Attal, ha garantito di voler ''rispondere alle sfide, alle rabbie e alle sofferenze'' dei francesi. L'ex caponegoziatore dell'Ue per la Brexit ha anche promesso ''cambiamenti e discontinuità'' rispetto al passato. ''Bisognerà dire la verità e la dirò'', ha proseguito ecocando, tra l'altro, ''il "debito finanziario ed ecologico" e il controllo dell'immigrazione. Poi un commento sul metodo: ''Agiremo più di quanto non parleremo...'', ha puntualizzato. Da parte sua, Attal ha lungamente salutato il personale di Matignon e ha detto che essere stato primo ministro a soli 35 anni "è stato l'onore di una vita''.