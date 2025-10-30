Mercoledì 29 Ottobre 2025
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Barelli(FI), su Ponte la Corte dei Conti fa il suo lavoro

30 ott 2025
30 ott 2025
Fantasia legare il tema alla riforma della giustizia

"La Corte dei conti ha fatto il suo lavoro. Ci saranno delle rettifiche se serviranno per chiarire i punti che la Corte ritiene vadano chiariti. Se è stata una invasione di campo? Non lo so...la Corte dei Conti dichiarerà cosa è ancora da chiarire e gli uffici preposti chiariranno se ci sono cose da chiarire". Così il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli interpellato sul Ponte vicino Montecitorio. A suo avviso "legare la riforma della giustizia col Ponte" è "fantasia", "non ci allarghiamo in voli pindarici". A chi sottolinea che è stata la premier Giorgia Meloni a legare le due cose in un post ribatte: "I post fanno ormai parte della vita dei cittadini, io li uso poco".

