Barelli(FI), su Ponte la Corte dei Conti fa il suo lavoro

"La Corte dei conti ha fatto il suo lavoro. Ci saranno delle rettifiche se serviranno per chiarire i punti che la Corte ritiene vadano chiariti. Se è stata una invasione di campo? Non lo so...la Corte dei Conti dichiarerà cosa è ancora da chiarire e gli uffici preposti chiariranno se ci sono cose da chiarire". Così il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli interpellato sul Ponte vicino Montecitorio. A suo avviso "legare la riforma della giustizia col Ponte" è "fantasia", "non ci allarghiamo in voli pindarici". A chi sottolinea che è stata la premier Giorgia Meloni a legare le due cose in un post ribatte: "I post fanno ormai parte della vita dei cittadini, io li uso poco".