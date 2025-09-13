Sabato 13 Settembre 2025

13 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia
Barche per Gaza partite anche dalla Tunisia

Si ricongiungeranno con quelle salpate da Augusta e Grecia

E' partita dal porto di Biserta, in Tunisia, la prima barca della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza. Batte bandiera spagnola con un comandante tunisino. Ad una ad una la ventina di imbarcazioni che compongono il gruppo che salpa dalla Tunisia, comprese quelle provenienti dalla Spagna, molleranno gli ormeggi per dirigersi verso Gaza. In mare si ricongiungeranno con le 18 barche partite nel pomeriggio da Augusta e con le sei barche provenienti dalla Grecia.

