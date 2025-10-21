Barca capovolta, sette corpi recuperati in acque maltesi

La nave Dattilo della Guardia Costiera italiana ha completato le operazioni di recupero di sette corpi in acque maltesi (un uomo, cinque donne ed un minore) che viaggiavano su una barca capovoltasi nella notte tra il 16 ed il 17 ottobre scorsi. Le attività sono state coordinate dal Centro di soccorso in mare maltese. Le ricerche hanno coinvolto inizialmente un mercantile in transito ed una motovedetta della Guardia costiera italiana, che hanno tratto in salvo 11 persone e recuperata 1 salma.

Le operazioni di ricerca, informa la Guardia costiera, sono state eseguite anche da assetti aerei maltesi, dell'Agenzia europea Frontex e della Guardia di finanza. "Nonostante il continuo monitoraggio del relitto da parte degli assetti navali e dei subacquei della Guardia Costiera - spiega il Corpo - le operazioni finalizzate al recupero si sono protratte per diversi giorni, a causa di difficoltà dovute alle condizioni meteomarine particolarmente avverse e che hanno comportato, più volte, la sospensione delle attività per garantire la sicurezza del personale operante".