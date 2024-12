Barbera, Parlamento non si tormenti su scelta nuovi giudici

"Le ascendenze culturali di ognuno non valgono di per sé se non sono accompagnate dalla capacità di convincere tutto il collegio" e per questo non hanno motivo di continuare "i tormenti del Parlamento sulla scelta dei nuovi giudici, è il collegio che decide" e 'la Corte costituzionale si basa sul contemperamento e bilanciamento di valori e interessi, e nessun valore è tiranno". Questa l'esortazione al Parlamento del presidente uscente della Consulta Augusto Barbera - nel suo discorso di commiato - a superare l'impasse nel rinnovo dei giudici costituzionali.