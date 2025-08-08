Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Botulino sintomiMerz Israele GazaEyal ZamirTrump PutinFurto villa FiorelloBotulino
Acquista il giornale
Ultima oraBarbara D'Urso concorrente a Ballando, sarà una grande avventura
8 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Barbara D'Urso concorrente a Ballando, sarà una grande avventura

Barbara D'Urso concorrente a Ballando, sarà una grande avventura

L'annuncio di Milly Carlucci, faticosa ma ti divertirai tanto

L'annuncio di Milly Carlucci, faticosa ma ti divertirai tanto

L'annuncio di Milly Carlucci, faticosa ma ti divertirai tanto

"Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po' faticosa, però ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà tutta una grande avventura. Molto faticosa ma molto divertente. Dai allora ci vediamo all'auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove". È la telefonata tra Milly Carlucci e Barbara D'Urso pubblicata sui social dalla padrona di casa di Ballando con le stelle che alla fine annuncia gioiosa che "Barbara D'Urso ha detto sì!".

D'Urso è uscita, non senza polemiche, lo scorso anno dal palinsesto Mediaset dove conduceva Pomeriggio Cinque. Diventa così la sesta concorrente del programma legato alla danza, la cui ventesima edizione ripartirà su Rai1 il 27 settembre. Gli altri cinque sono: la signora Emma Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Rai