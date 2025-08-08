Barbara D'Urso concorrente a Ballando, sarà una grande avventura

"Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po' faticosa, però ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà tutta una grande avventura. Molto faticosa ma molto divertente. Dai allora ci vediamo all'auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove". È la telefonata tra Milly Carlucci e Barbara D'Urso pubblicata sui social dalla padrona di casa di Ballando con le stelle che alla fine annuncia gioiosa che "Barbara D'Urso ha detto sì!".

D'Urso è uscita, non senza polemiche, lo scorso anno dal palinsesto Mediaset dove conduceva Pomeriggio Cinque. Diventa così la sesta concorrente del programma legato alla danza, la cui ventesima edizione ripartirà su Rai1 il 27 settembre. Gli altri cinque sono: la signora Emma Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini.