Barachini, 'proposte Commissione IA a Meloni, saranno in Ddl'

"Dopo mesi di lavoro si è conclusa la prima fase di studio della Commissione IA per l'Informazione. Ieri ho consegnato la relazione al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a supporto della strategia del governo per il G7 a presidenza italiana e del disegno di legge annunciato oggi dal premier sull'intelligenza artificiale, che conterrà alcune delle proposte della commissione guidata da Padre Benanti". Lo dichiara in una nota il sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, che lavora a sostegno della visione della presidente Meloni sull'intelligenza artificiale.