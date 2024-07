Bannon si presenta in carcere, sono prigioniero politico

Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump alla Casa Bianca, si è costituito alla prigione federale a bassa sicurezza di Danbury, nel Connecticut, per scontare una pena di quattro mesi per oltraggio al Congresso nell'indagine sull'assalto al Capitol. "Sono un prigioniero politico", ha detto ai giornalisti. "Sono orgoglioso di andare in prigione oggi. Non solo non ho rimpianti, sono orgoglioso di quello che ho fatto", ha aggiunto.