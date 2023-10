Bankitalia riduce stime Pil 2024, +0,8%

Nell'ambito della nostra previsione di base, il Prodotto interno lordo dell'Italia aumenterebbe dello 0,7% quest'anno, dello 0,8% nel 2024 e dell'1% nel 2025, come stimato dalla Banca d'Italia nel suo ultimo bollettino economico. A luglio, la previsione era dell'1,3% per quest'anno, dello 0,9% per il 2024 e dell'1% confermato per il 2025. La crescita sarebbe influenzata dall'aumento del costo del finanziamento e dalla debolezza degli scambi internazionali, ma beneficerebbe degli effetti delle misure del Pnrr e del graduale recupero del potere d'acquisto delle famiglie, come spiegato da Bankitalia. Nella Nadef la crescita è stimata a +0,8% nel 2023 e a +1,2% nel 2024.