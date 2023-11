Bankitalia, Panetta e Cipollone prendono nuovi incarichi

Le nomine di Fabio Panetta alla guida di Bankitalia e di Piero Cipollone nel board della Bce diventano effettive. Secondo quanto riportato in una nota di Via Nazionale, Panetta "assume oggi la carica di Governatore della Banca d'Italia, in base al decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023", succedendo a Ignazio Visco. Cipollone, "già Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, termina il suo incarico nel Direttorio per far parte da oggi del Comitato esecutivo della Banca centrale europea".