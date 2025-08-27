Bankitalia, lo smart working crea lavoro, per donne e Sud

Il lavoro da remoto si conferma un alleato prezioso per l'occupazione femminile e per il Mezzogiorno. È quanto emerge da uno studio realizzato da alcuni economisti della Banca d'Italia, che analizza gli effetti dello smart working, esploso con la pandemia, sul mercato del lavoro italiano.

Secondo la ricerca la diffusione del lavoro a distanza ha inciso positivamente sia sul tasso di attività sia sul tasso di occupazione, soprattutto tra le donne in età di cura dei figli e nei territori con minori servizi per l'infanzia. Il beneficio è evidente anche nel Sud Italia e nelle aree meno densamente popolate, dove il lavoro agile ha contribuito a ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro.

Gli autori hanno utilizzato un ampio dataset amministrativo che copre l'intera popolazione di lavoratori da remoto, da cui emerge che il fenomeno è più diffuso al Nord e nelle aree urbane, e più tra le donne che tra gli uomini in tutte le macroregioni. Inoltre, non essendoci segnali di trend precedenti che possano spiegare i miglioramenti, secondo lo studio diventa evidente come il lavoro da casa abbia avuto un effetto diretto sull'inclusione.