Bankitalia, +1,8% i prestiti alle famiglie a giugno

In giugno i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del sistema europeo delle banche centrali, sono aumentati dell'1,1% sui 12 mesi (+0,7% nel mese precedente). Lo scrive Bankitalia nel report 'Banche e moneta'.

I prestiti alle famiglie sono aumentati dell'1,8% (1,5 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dello 0,3% (-1,4% nel mese precedente). I depositi del settore privato sono aumentati dello 0,5% (3,8% in maggio); la raccolta obbligazionaria è aumentata dell'1,4% (era diminuita dello 0,2% in maggio).

Il Taeg sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,60% (3,58 in maggio). La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino ad 1 anno è stata dell'8,8% (7,2 nel mese precedente). Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo era al 10,15% (10,18 a maggio).

I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari a 3,61% (contro 3,66%) quelli per importi fino a 1 milione sono stati pari al 4,17% mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,32%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,67% (0,70% nel mese precedente).