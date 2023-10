Bandiremo Hamas in Germania, Scholz lo conferma

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato in parlamento che il Ministero federale degli Interni vieterà ad Hamas di operare in Germania, come riportato dall'Ufficio stampa del governo. Scholz ha inoltre dichiarato di essere "in stretto contatto" con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, con quello turco Recep Tayyip Erdoğan e con l'Emiro del Qatar che oggi è ricevuto a Berlino. "Sarebbe irresponsabile, in questa situazione drammatica, non utilizzare tutti i contatti che possono essere utili", ha affermato, "Tutti e tre possono svolgere un ruolo importante nella mediazione e nella de-escalation della situazione attuale".