Domenica 24 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
Ultima oraBandiere Kiev in villaggi etnia ucraina nella russa Kursk
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Bandiere Kiev in villaggi etnia ucraina nella russa Kursk

Bandiere Kiev in villaggi etnia ucraina nella russa Kursk

'L'Ucraina non dimentica mai, si riprende ciò che le appartiene'

'L'Ucraina non dimentica mai, si riprende ciò che le appartiene'

'L'Ucraina non dimentica mai, si riprende ciò che le appartiene'

Le truppe ucraine hanno installato ieri, in occasione della Giornata della Bandiera nazionale, bandiere blu-gialle nelle terre di etnia ucraina della regione russa di Kursk: lo riporta Ukrainska Pravda.

Le bandiere sono state poste dai soldati del battaglione di sistemi senza pilota 'Rugby Team' della 129ma brigata fucilieri meccanizzata nei villaggi di Gornal e Guyevo. Le bandiere "ora sventolano su Gornal e Guyevo, come segno di invincibilità, come promemoria per il nemico: l'Ucraina non dimentica mai e si riprende ciò che le appartiene", ha affermato la brigata su Facebook.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina