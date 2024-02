Banche, per i big italiani 24 miliardi di utili nel 2023

Pioggia di utili per le banche italiane nel 2023. I principali gruppi quotati in Borsa (Intesa, Unicredit, Banco Bpm, Bper, Mps, Mediobanca, Popolare di Sondrio, e Credem) hanno registrato nel corso del 2023 utili cumulati per 23,3 miliardi di euro, che salgono a 24 miliardi se si includono i risultati della controllata bancaria del Credit Agricole. Per Mediobanca, il cui esercizio chiude a giugno, si è fatto riferimento ai quattro trimestre inclusi nel 2023. Tra cedole e buyback sono attesi finire nelle tasche dei soci più di 19 miliardi, cifra che sfonderà i 20 miliardi alla luce degli acconti sui dividendi che verranno staccati da alcune banche.