Banca Mondiale, 692 milioni di persone in estrema povertà

L'8,5% della popolazione globale, circa 692 milioni di persone, vive in estrema povertà, ovvero con meno di 2,15 dollari al giorno. Lo afferma la Banca Mondiale sottolineando che la riduzione della povertà globale è in una fase di stallo e il periodo 2020-2030 rischia di essere un decennio perso. Gli standard di vita di 3,5 miliardi di persone sono sotto la soglia dei 6,85 dollari al giorno, una cifra quasi invariata rispetto agli anni 1990 in seguito all'aumento della popolazione.