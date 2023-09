Banca d'Inghilterra mantiene i tassi a 5,25%, seguendo la Fed

La Bank of England (BoE) ha lasciato invariati i tassi d'interesse britannici al 5,25%, dopo 14 rialzi consecutivi. La decisione è giunta relativamente a sorpresa rispetto alle attese di un ulteriore ritocco di un quarto di punto, analogo a quello appena attuato dalla Bce; anche se una parte degli analisti l'aveva previsto sulla scia di quanto fatto viceversa in settimana negli Stati Uniti dalla Fed. Lo stop - preceduto da una conferma del calo tendenziale dell'inflazione, e in qualche modo preannunciato giorni fa dal governatore Andrew Bailey - era invocato da tempo da vari settori del business e darà sollievo a chi è titolare di mutui.