La Banca del Giappone ha comunicato che ridurrà gradualmente il programma di acquisto di obbligazioni. L'istituto centrale nipponico ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati dopo una riunione di due giorni, ma ha stabilito che "ridurrà l'importo degli acquisti di titoli di stato giapponesi da ora in poi per alleggerire via via l'impatto sui tassi".