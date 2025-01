Banca del Giappone alza i tassi d'interesse, massimo dal 2008

La Banca del Giappone (Boj) decide un aumento dei tassi di interesse, in linea con le stime degli analisti, dopo i segnali ottimistici che arrivano dall'avvio delle negoziazioni salariali e in prospettiva di una accelerazione dei consumi.

Al termine della riunione di due giorni il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda ha votato in maggioranza per un rialzo del costo del denaro di un quarto di punto, allo 0,50%, portando i tassi ai massimi dall'ottobre 2008, quando l'economia mondiale si preparava ad affrontare le ripercussioni del collasso finanziario innescato dalla crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti.

L'istituto centrale giapponese ha dichiarato che continuerà ad aumentare il tasso di riferimento a breve termine se l'economia e i prezzi si muoveranno in linea con le aspettative. La Boj ha anche rivisto al rialzo le stime sull'inflazione per i prossimi tre anni: in base alle nuove stime, l'indice crescerà del 2,7% nell'anno fiscale in corso rispetto al 2,5%; del 2,4% nell'anno fiscale 2025, dall'1,9%; e del 2% nel 2026, in confronto all'1,9% precedentemente formulato.

Nessuna modifica invece sulle stime per la crescita dell'economia nel 2025 e nel 2026, rispettivamente dell'1,1% e dell'1%. Secondo le ultime proiezioni che arrivano dalle trattative sindacali sulle retribuzioni a livello nazionale, nel 2024 le aziende giapponesi hanno accordato un aumento medio dei salari del 5,1%: la crescita più marcata in oltre tre decenni.

L'assenza di un'eccessiva volatilità sui mercati finanziari dopo l'insediamento del presidente americano Donald Trump a inizio settimana, dicono gli analisti, ha in qualche modo sollevato i membri del comitato esecutivo della Boj, aprendo la strada per il primo rialzo del costo del denaro dallo scorso luglio.