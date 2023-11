Banca centrale, nessun cambiamento nei tassi di interesse

La Fed sta per lasciare invariato il costo del denaro ai massimi da 22 anni. Nonostante l'inflazione sia ancora elevata, gli analisti sono convinti che la banca centrale non aumenterà il costo del denaro, optando per una pausa per guadagnare tempo e valutare gli effetti della stretta finora applicata. Questa decisione non convince Bill Dudley, ex presidente della Fed di New York. In un editoriale su Bloomberg, Dudley evidenzia quattro criticità della logica della Fed, tra cui un mercato del lavoro ancora troppo solido per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2%. "La forte performance economica suggerisce che la politica monetaria non è sufficientemente restrittiva", afferma Dudley, sottolineando inoltre come la politica monetaria non funzioni più come prima, anche a causa della maggiore trasparenza della Fed. Dudley solleva quindi dubbi sulla possibilità che tassi di interesse elevati a lungo termine possano sostituire ulteriori strette.