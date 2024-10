Balneari da Meloni in Liguria dopo la protesta, "ora risultati"

Una delegazione di balneari che, durante l'intervento della premier alla chiusura della campagna di Bucci avevano protestato contro l'applicazione della Bolkestein, è stata ricevuto da Giorgia Meloni. "Ha accettato di riceverci in modo più strutturato a Palazzo Chigi per sviluppare una strategia futura" per il settore. "Questo decreto legge non ci soddisfa", spiega Fabrizio Licordari di Assobalneari dopo l'incontro. La fiducia a Meloni? "Gliela abbiamo data in cabina elettorale e vogliamo dargliela" ma "servono risultati". Interpellato su chi avrebbe urlato all'indirizzo di Meloni "ci hai traditi", risponde che c'è esasperazione.