Ballottaggio in Regioni Contese, Grecia Conserva il Voto

"Non è stata una notte particolarmente positiva per Nea Dimokratia", ha dichiarato il Premier greco Kyriakos Mitsotakis alla stampa, commentando il risultato del ballottaggio delle elezioni regionali e comunali che si è svolto ieri in tutto il Paese. Il partito al governo è riuscito a vincere in Peloponneso, ma ha perso nelle cinque altre regioni contese, tra cui la Tessaglia, devastata dalle inondazioni del mese scorso. Complessivamente, i conservatori hanno conquistato otto regioni su tredici, mentre i candidati sindaci di Nea Dimokratia hanno perso nelle due principali città greche, Atene e Salonicco. "Il governo deve camminare con i piedi ben saldi a terra", ha proseguito Mitsotakis, pur riconoscendo: "Le conclusioni politiche, per quanto riguarda la distribuzione dei poteri dei partiti, sono emerse essenzialmente al primo turno". Mitsotakis si è impegnato a collaborare strettamente con i funzionari locali dell'opposizione. "Vorrei assicurare che è dovere del governo lavorare con loro; ci aspettiamo una collaborazione produttiva con i sindaci e i governatori regionali eletti", ha aggiunto Mitsotakis.