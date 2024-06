Ballottaggi, al voto 105 comuni con anche Sicilia e Sardegna

Sono 105 i comuni chiamati al voto per i ballottaggi di oggi e domani: 101 comuni nelle regioni a statuto ordinario; un comune è alle urne in Sardegna e tre in Sicilia, secondo i dati aggiornati dal Viminale. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati del ballottaggio nei 101 Comuni nei regioni a statuto ordinario è monitorato sul sito Eligendo del ministero dell'Interno, così come quello relativo al comune di Monserrato in provincia di Cagliari, sulla base di apposita intesa con la regione Sardegna. I dati del ballottaggio nei tre comuni della Sicilia (Caltanissetta, Gela e Pachino) sono invece diffusi direttamente dalla regione sicilia sui suoi canali web ed istituzionali. In relazione ai 102 Comuni monitorati su Eligendo il Viminale specifica che 95 Comuni hanno popolazione superiore a 15 mila abitanti; Urbino è al ballottaggio perché, pur senza avere una popolazione superiore a 15 mila abitanti, è comune capoluogo e applica il sistema elettorale di quelli superiori; sei comuni hanno popolazione inferiore a 15 mila abitanti e vanno al ballottaggio perché al primo turno si è registrato lo stesso numero di voto per due candidati sindaco. I tre comuni della Sicilia, infine hanno tutti una popolazione superiore a 15 mila abitanti.