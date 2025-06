Baldelli, da 19/8 stop a finti numeri fissi chiamate moleste

"Abbiamo di fronte a noi due date significative per la lotta all'odioso fenomeno del telemarketing aggressivo e scorretto che quotidianamente viene praticato verso milioni di cittadini ormai esasperati: dal 19 agosto saranno attivi i primi 'filtri di rete' attraverso i quali verranno bloccate le chiamate dall'estero in entrata da finti numeri fissi; e il 19 novembre saranno attivati altrettanti filtri per le telefonate in entrata dall'estero con finti numeri di telefono mobile". Lo afferma Simone Baldelli, responsabile nazionale del dipartimento tutela dei consumatori e utenti di Forza Italia.

"Un ringraziamento speciale a Laura Aria, componente del collegio dell'Autorità Garante delle Comunicazioni, che è intervenuta al nostro convegno sui consumatori comunicando ufficialmente questa notizia, e un plauso all'azione messa in campo da Agcom che ha lavorato in questi mesi a fianco agli operatori di rete per poter concordare e mettere a punto queste soluzioni tecniche che ci auguriamo pongano un freno significativo a questa cattiva e diffusa pratica molesta, scorretta e spesso truffaldina a danno dei cittadini".