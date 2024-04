Balboni, senza soglia minima unica soluzione ballottaggio

Soglia minima e ballottaggio. Queste le soluzioni per una legge elettorale che garantisca governabilità e rappresentanza dopo l'approvazione del premierato. Questa l'ipotesi indicata dal presidente della commissione Affari costituzionali in Senato, Alberto Balboni. Come garantire quindi il 51% di rappresentanza in Parlamento se una lista arriva al 30? "Con un sistema che si chiama ballottaggio", ha affermato. Le alternative sono "o un Parlamento proporzionale, ma sarebbe una contraddizione. Oppure stabilire una soglia minima, del 42 o 43%, che sceglierà il Parlamento", sotto la quale "resta solo il ballottaggio".