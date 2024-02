Azzone, su vertici Cdp possibile decisione dopo elezioni Ue

"Mi pare che i tempi si siano allungati a dopo le elezioni europee", "sicuramente è una decisione importante, Se fosse così ci sarebbe più tempo per allargare questo dibattito". Così il neo presidente dell'Acri Giovanni Azzone (il quale ricopre anche la carica di presidente Cariplo), risponde a chi gli chiede della decisione sui vertici di Cdp in scadenza. Azzone, che ha parlato con la stampa dopo la sua elezione, ha comunque ricordato come siano le fondazioni, e non Acri, a essere azionisti di cassa. "Sicuramente le fondazioni socie chiederanno di avere un ruolo forte" nella scelta del presidente.