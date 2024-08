Azione sfida FI, in ddl sicurezza emendamento su ius scholae

"Azione presenterà un emendamento sullo ius scholae al disegno di legge in materia di sicurezza (AC 1660-A), che all'articolo 9 già reca una norma di modifica della legge 91/92 in materia di cittadinanza degli stranieri, e che l'aula della Camera inizierà a discutere il prossimo 10 settembre". E' quanto annuncia il partito di Carlo Calenda. "Si tratta della traduzione normativa della proposta avanzata, ma non ancora formalizzata, da Forza Italia", precisano. "Il termine per la presentazione degli emendamenti è il prossimo 9 settembre, quindi c'è tempo e modo per raccogliere, a partire ovviamente da Forza Italia, suggerimenti di modifiche e integrazioni e per approfondirne tecnicamente la formulazione normativa, fermo restando il contenuto della proposta, cioè il riconoscimento della cittadinanza ai minori stranieri, che abbiano completato un percorso di studio di 10 anni nel territorio nazionale, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico".