Azione, prendersi responsabilità, non diktat, per rompere i gruppi

Meno di un mese fa, Matteo Renzi ha lanciato 'il Centro' per le elezioni europee. Tuttavia, questa operazione si è già dissolta. Ora, dopo aver espresso qualsiasi opinione su Azione e Carlo Calenda, Iv ha la pretesa di presentare una lista unitaria alle prossime elezioni europee proprio con Azione, come evidente dimostrazione del timore di non raggiungere il quorum. Mariastella Gelmini, portavoce di Azione, ha dichiarato: "Non accetteremo alcun diktat da Renzi o da Iv. Se hanno deciso di rompere i gruppi nei quali tutti siamo stati eletti con la Lista Calenda, si assumano la responsabilità di fronte agli elettori del Terzo Polo".