Axl Rose denunciato per aggressione sessuale

Roma, 22 novembre 2023 – Il frontman di Guns N' Roses, Axl Rose, è stato portato in tribunale a New York da una ex modella di Penthouse che lo accusa di averla trascinata "come un uomo delle caverne" e di averla stuprata.

L'episodio denunciato da Sheila Kennedy, Pet of the Year del 1983 sul magazine a luci rosse, risale a un al 1989. La donna accusa il musicista di averla legata e sodomizzata contro la sua volontà.