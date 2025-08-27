Lunedì 25 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Ultima ora

Axios, anche Kushner e Blair a vertice Casa Bianca su Gaza
27 ago 2025
Axios, anche Kushner e Blair a vertice Casa Bianca su Gaza

Jared Kushner, il genero di Trump, e l'ex premier britannico ed ex inviato del Quartetto europeo per il Medio Oriente, Tony Blair, parteciperanno a un incontro su Gaza alla Casa Bianca e presenteranno al presidente americano Donald Trump idee per un piano postbellico. Lo rivela Axios, citando due fonti informate. I partecipanti parleranno anche di come aumentare i flussi di aiuti verso la Striscia, che sta affrontando una carestia.

