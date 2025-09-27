Sabato 27 Settembre 2025

Bruno Vespa
27 set 2025
Avvistati droni in Danimarca, su più grande base militare

'Episodio avvenuto ieri sera, durato alcune ore'

Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato oggi la polizia, l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un "attacco ibrido". "Posso confermare che c'è stato un episodio intorno alle 20:15 (di ieri) che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati all'esterno e sopra la base aerea", ha detto l'ufficiale di servizio Simon Skelsjaer, riferendosi alla base militare di Karup. Ha affermato che la polizia non ha potuto rilasciare dichiarazioni sulla provenienza dei droni, aggiungendo: "Non li abbiamo abbattuti".

© Riproduzione riservata