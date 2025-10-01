Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Aereo militare cadutoFlotilla newsFemminicidio PaupisiBonus casa 2026
Ultima oraAvs, no a Meloni. Lavoriamo a risoluzione con Pd e 5s
1 ott 2025
Avs, no a Meloni. Lavoriamo a risoluzione con Pd e 5s

Fratoianni alla premier: 'riconosci Palestina senza condizioni?'

L'appello di Meloni a votare una risoluzione unitaria a sostegno del piano di pace di Trump per Gaza? "Ogni volta fa proposte senza che ci sia un testo. Noi stiamo lavorando con le opposizioni e in particolare Pd e M5s alla risoluzione unitaria. Ci sono rispetto al piano Trump elementi di valutazione che riguardano tutti ma ci sono impegni rispetto ai quali non vogliamo arretrare. Giro a Meloni la domanda: il governo è pronto a riconoscere senza condizioni lo stato palestinese?". Così il leader di Avs Nicola Fratoianni durante un punto stampa fuori da Montecitorio.

