Avs, no a Meloni. Lavoriamo a risoluzione con Pd e 5s

L'appello di Meloni a votare una risoluzione unitaria a sostegno del piano di pace di Trump per Gaza? "Ogni volta fa proposte senza che ci sia un testo. Noi stiamo lavorando con le opposizioni e in particolare Pd e M5s alla risoluzione unitaria. Ci sono rispetto al piano Trump elementi di valutazione che riguardano tutti ma ci sono impegni rispetto ai quali non vogliamo arretrare. Giro a Meloni la domanda: il governo è pronto a riconoscere senza condizioni lo stato palestinese?". Così il leader di Avs Nicola Fratoianni durante un punto stampa fuori da Montecitorio.