Avs lancia proposta sblocca stipendi, appello anche a Pd e M5s

La priorità è "sbloccare gli stipendi", agganciando i salari all'inflazione: Avs, in una conferenza stampa alla Camera in vista del varo della manovra, rilancia un'idea già messa nero su bianco in Parlamento sotto forma di proposta di legge e invita non solo il governo a tenerne conto ma anche le "altre forze di opposizione".

Un tema questo che insieme ad altri, spiegano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, potrebbe anche essere parte di un pacchetto di proposte che proprio i partiti di minoranza potrebbero costruire insieme per portare avanti una lotta condivisa durante l'esame della sessione di Bilancio.

Oltre all'appello lanciato guardando gli alleati, Avs però mette nel mirino le scelte di politica economica fatte dall'esecutivo: "la definiscono una manovra coraggiosa - dice Fratoianni - ma qui gli unici coraggiosi sono i lavoratori italiani che hanno stipendi al palo". Bonelli evidenzia come - stando alle prime notizie - nella nuova legge di bilancio non ci sia traccia degli investimenti "se non nel settore delle armi". Le risorse per aumentare gli stipendi arriverebbero dall'incremento della tassazione delle rendite finanziarie.

Ma non solo. Avs rivendica più in generale la proposta di introdurre "una patrimoniale" e di interventi sugli "extraprofitti di banche e attori del mondo dell'energia, che messi insieme dal 2022 al 2025 arrivano a una quota che oscilla fra i 200 e i 210 miliardi".