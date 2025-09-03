Mercoledì 3 Settembre 2025

3 set 2025
Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia

"Non chiediamo" ad Antonio Decaro "un passo indietro, ma gli faccio un appello affinché faccia un passo in avanti e vinca le elezioni insieme a noi". Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde alla festa nazionale di Avs in corso a Roma. "Noi di Avs siamo i tuoi migliori alleati, la migliore garanzia della discontinuità che hai invocato e anche della libertà", ha aggiunto il deputato di Avs e leader di Si Nicola Fratoianni: "Ti stiamo chiedendo di andare avanti insieme" anche se "non rimuoveremo candidature che sono un contributo prezioso".

