Avaria per nave Msc con 8.500 a bordo al largo di Ponza

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
25 ago 2025
In corso soccorso di Guardia Costiera, inviati due rimorchiatori

Avaria alla nave "Msc World Europa" a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza: il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07.25 di questa mattina quando la nave da crociera in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori.

La situazione a bordo, dice la Guardia Costiera, risulta tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo. Due rimorchiatori sono già partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli.

