Autorità bancaria europea avvia iter selezione nuovo presidente

Il Consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (Eba) ha avviato oggi la procedura di selezione aperta per la nomina di un nuovo presidente. Il presidente dell'Eba, annuncia in un comunicato, sarà selezionato in base al merito, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria, a seguito di una procedura di selezione aperta. Il presidente dell'Eba sarà nominato dal Consiglio dell'Unione Europea, previa conferma da parte del Parlamento Europeo.