Autopsia, Margaret morta in quadro sofferenza acuta

Una morte avvenuta per arresto cardiocircolatorio in un quadro ricollegabile "a sofferenza acuta" la cui origine dovrà essere accertata con gli esami tossicologici e istologici per capire cosa è stato somministrato prima e dopo il malore. E' questo il primissimo dato che emerge dall'autopsia di Margaret Spada, la ragazza morta nel corso di un intervento di rinoplastica parziale, svolta oggi all''istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata di Roma.