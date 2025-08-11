Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio IrpefBotulino friarielliVertice AlaskaSinner CincinnatiAnticiclone e caldo
Acquista il giornale
Ultima oraAutopsia, 'Kaufmann ha ucciso Anastasia soffocandola'
11 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Autopsia, 'Kaufmann ha ucciso Anastasia soffocandola'

Autopsia, 'Kaufmann ha ucciso Anastasia soffocandola'

Risultati degli esami istologigi confermano il duplice omicidio

Risultati degli esami istologigi confermano il duplice omicidio

Risultati degli esami istologigi confermano il duplice omicidio

Anastasia Trofimova è stata uccisa da Francis Kaufmann per soffocamento. È quanto emerge dai risultati degli esami istologici effettuati nell'ambito dell'indagine sul duplice omicidio di Villa Pamphili. Le verifiche hanno portato elementi di chiarezza sull'omicidio della 28enne russa: il 46enne l'avrebbe soffocata mentre la figlia Andromenda sarebbe stata strangolata. I due omicidi sono avvenuti nell'area verde della Capitale nei primi giorni di giugno. I corpi furono ritrovati il 7 giugno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioGiustizia