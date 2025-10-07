Martedì 7 Ottobre 2025

Autopsia esclude morte violenta per italiana a Formentera

La morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera "non è avvenuta per un evento violento". E' quanto assicura il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. "Dopo la realizzazione dell'autopsia corrispondente, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte", segnalano gli investigatori. Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna fermato domenica comparirà oggi davanti al magistrato.

