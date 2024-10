Autonomia: Calderoli, Lep e costi standard a fine anno

"Il Comitato continua a lavorare, presumibilmente per la fine di quest'anno avrà definito la metodologia per la definizione dei Lep e dei costi dei fabbisogni standard, quindi per gennaio speriamo di consegnare alla commissione tutto questo materiale". Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, rispondendo ai cronisti in piazza a Palermo, dove è in corso la manifestazione della Lega in sostegno di Metteo Salvini.