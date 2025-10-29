Auto Ue, 'mancano chip, stop della produzione imminente'

L'Associazione europei dei costruttori di automobili (Acea) "è sempre più preoccupata per l'imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della fornitura di microchip fondamentali per la produzione. Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, ma le forniture stanno rapidamente diminuendo. Da un sondaggio condotto questa settimana tra i nostri membri, alcuni prevedono già un imminente arresto delle linee di assemblaggio". E' quanto si legge in una nota dell'Acea che sottolinea come, al tempo stesso, "la controversia politica con la Cina rimane irrisolta".