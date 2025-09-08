Auto pirata travolge e uccide un 13enne in bici

Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

L'incidente ieri sera nel Vicentino, ferito un altro minorenne

Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto in bicicletta da un'automobile, che non si è fermata. Lo schianto è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza).

I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Un altro ragazzino che era vicino alla vittima è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale.

Gli accertamenti e le indagini per individuare l'auto pirata sono condotte dai carabinieri.

